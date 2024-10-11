Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 11 октября 2024 года

За сутки потери украинских сил превысили 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, включая пять танков и три боевые машины пехоты. Также выведены из строя четыре артиллерийских орудия, установка РСЗО, миномет, станция РЭБ и четыре автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял около 21 900 военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки РСЗО (включая 8 HIMARS и 6 MLRS), 9 зенитных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 47 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной техники (в том числе 13 машин разграждения), установку УР-77 и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.