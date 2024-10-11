Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов заявил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. В Курской области 19 населенных пунктов освобождены от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Источник: РИА "Новости"

«Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период вот за эти почти два месяца в общей сложности освобождены от противника 19 населенных пунктов», — сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что отличились несколько российских подразделений, особенно морпехи 155-й бригады. «Провели такие активные штурмовые действия, в результате которых за последние двое суток очень результативно они продвинулись вперед, зачистили два населенных пункта, еще два продолжают зачищать. Суджанское направление — наши ребята хорошо поработали. Получается, группа “Аида” у меня сожгла один танк, один ББМ», — отметил он.