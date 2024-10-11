Алаудинов заявил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

Он подчеркнул, что отличились несколько российских подразделений, особенно морпехи 155-й бригады. «Провели такие активные штурмовые действия, в результате которых за последние двое суток очень результативно они продвинулись вперед, зачистили два населенных пункта, еще два продолжают зачищать. Суджанское направление — наши ребята хорошо поработали. Получается, группа “Аида” у меня сожгла один танк, один ББМ», — отметил он.