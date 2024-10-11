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В Павлограде прогремел взрыв

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Взрыв раздался в Павлограде в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: РИА "Новости"

«Сообщают о взрыве в Павлограде Днепропетровской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях звучит воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.