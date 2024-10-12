Пулеметчик из Сибири рассказал, как удерживал позиции в Херсонской области

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пулеметчик из Иркутска Алексей Дмитриев более 13 часов удерживал позиции в Херсонской области, об этом военнослужащий рассказал RT.
«Тот бой был самым тяжелым за все время. Страх смешался со злостью, когда на моих глазах погиб командир, потом другие ребята. Пришлось взять командование на себя», — вспоминает российский боец.
Он рассказал, что сражение проходило на рубеже обороны Александровка — Кирово. Несмотря на неравные силы, подразделение Дмитриева смогло отразить несколько атак и занять пять опорных пунктов ВСУ.
Пулеметчика дважды ранили в ногу, но врачи смогли спасти конечность. Военный поделился, что после получения инвалидности планирует вернуться в зону спецоперации в качестве инструктора по подготовке пулеметчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.