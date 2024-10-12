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«Хезболла» предупредила, что начнет атаки по базам на севере Израиля

Объекты напрямую используются Армией обороны Израиля.
Источник: Аргументы и факты

Ливанское шиитское движение «Хезболла» атакует жилые дома на севере Израиля. Подробности сообщают представители «командного пункта» движения в Telegram-канале «Исламского сопротивления».

Так, целями станут объекты, которые напрямую используются Армией обороны Израиля. Также атакам подвергнутся базы израильской армии в крупных городах Хайфе, Тверии, Акко.

При этом о нападении были предупреждены местные жители. Им порекомендовали держаться в отдалении от мест озвученных объектов.

«Израильская… армия использует дома поселенцев в некоторых поселениях севера оккупированной Палестины как пункты», — указано в сообщении.

Представители движения добавили, что завершат свои военные действия в том случае, если Израиль прекратит агрессию против народа Ливана и сектора Газа.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате израильских авианалетов на Бейрут увеличилось до 22. Еще 117 человек получили ранения.