База США в сирийской Дейр-эз-Зоре подверглась второй атаке за четыре дня

Американская база, расположенная вблизи газового месторождения Конико в восточной части Сирии, вновь оказалась под ракетной атакой. Как сообщает источник РИА Новости, это уже второй подобный случай за последние четыре дня.
По данным источника, на территорию комплекса в провинции Дейр-эз-Зор попали три ракеты, что вызвало мощные взрывы. Впоследствии в этом районе были замечены вертолеты, патрулирующие небо.
Предыдущий обстрел американской базы в этом регионе случился 8 октября. Столкновения между силами США и шиитскими формированиями наблюдаются на протяжении всей последней недели.
Ранее сообщалось, что в ходе проверки укрытий незаконных вооруженных формирований в Сирии было обнаружено 16 схронов с оружием производства США. Укрытия были поражены силами ВКС.