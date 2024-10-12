В Днепре и Павлограде на Украине прогремели взрывы

Взрывы произошли в населённых пунктах Днепр и Павлоград, которые расположены Днепропетровской области Украины, информирует издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. Снова сообщают о взрывах в Днепре», — рассказали журналисты.
Отметим, что в настоящее время на всей территории Украины звучит воздушная тревога.
Согласно данным украинских средств массовой информации, взрывы также раздались в Кривом Роге.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Сумах прогремел новый взрыв.