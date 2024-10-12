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В Днепре и Павлограде на Украине прогремели взрывы

На всей территории Украины звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в населённых пунктах Днепр и Павлоград, которые расположены Днепропетровской области Украины, информирует издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. Снова сообщают о взрывах в Днепре», — рассказали журналисты.

Отметим, что в настоящее время на всей территории Украины звучит воздушная тревога.

Согласно данным украинских средств массовой информации, взрывы также раздались в Кривом Роге.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Сумах прогремел новый взрыв.