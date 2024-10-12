Foreign Policy: экономика Украины рухнет после взятия Красноармейска

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что Вооружённые силы Украины возле города Красноармейска пребывают в очень сложном положении. Он уточнил, что это связано с тем, что украинские войска потеряли контроль над железной дорогой.