Потеря Покровска (украинское название Красноармейск), станет серьезным испытанием для украинской экономики, пишет журнал Foreign Policy, ссылаясь на мнение исполнительного директора украинской консалтинговой компании GMK Center Станислава Зинченко.
По словам эксперта, этот город является важным поставщиком угля для сталелитейного и металлургического секторов Украины. Его утрата может значительно снизить возможности страны поддерживать активные военные действия, так как уголь является необходимым ресурсом для чугунного производства.
В статье подчеркивается, что сталелитейная отрасль имеет важное значение для налоговых доходов и экспорта Украины. Если сталелитейные заводы прекратят свою работу, это окажет катастрофическое влияние на экономику страны, предупреждает Зинченко.
Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что Вооружённые силы Украины возле города Красноармейска пребывают в очень сложном положении. Он уточнил, что это связано с тем, что украинские войска потеряли контроль над железной дорогой.