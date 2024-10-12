Дотком: Украина уже проиграла РФ, но СМИ будут молчать до выборов в США

«СМИ не могут говорить об этом до выборов в США, иначе демократы будут выглядеть полными идиотами. Не говоря уже о НАТО, ЕС и всех, кто давал Украине миллиарды с “непоколебимой поддержкой” и “столько, сколько требуется”», — написал он в соцсети X*.