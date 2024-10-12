Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке

На видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, можно увидеть, как во время освобождения одного из секторов города российские бойцы наткнулись на хорошо защищенные позиции противника и склад вооружения. В связи с этим было принято решение запросить помощь артиллерии и ВКС.