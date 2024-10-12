Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают освобождать город Торецк (Дзержинск) в Донецкой Народной Республике от вражеских сил, при этом регулярно обращаясь за поддержкой к артиллерии и ВКС. Эти силы наносят удары по районам с высокой концентрацией огневых позиций ВС Украины и местам хранения боеприпасов.
На видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, можно увидеть, как во время освобождения одного из секторов города российские бойцы наткнулись на хорошо защищенные позиции противника и склад вооружения. В связи с этим было принято решение запросить помощь артиллерии и ВКС.
На кадрах объективного контроля показано, как артиллерийские удары поражают позиции ВС Украины, расположенные в городских постройках. Судя по детонации, один из таких ударов пришелся по складу боеприпасов.
Ранее Минобороны РФ показало кадры ликвидации подразделения Вооруженных сил Украины, перепутавшего опорный пункт в селе Желанное в ДНР. На обнародованном военным ведомством видео показано, как дрон сбрасывает боеприпас на дом.