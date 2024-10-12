Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке

Один из ударов ВС РФ пришелся по складу с боеприпасами.
Источник: Аргументы и факты

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают освобождать город Торецк (Дзержинск) в Донецкой Народной Республике от вражеских сил, при этом регулярно обращаясь за поддержкой к артиллерии и ВКС. Эти силы наносят удары по районам с высокой концентрацией огневых позиций ВС Украины и местам хранения боеприпасов.

На видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, можно увидеть, как во время освобождения одного из секторов города российские бойцы наткнулись на хорошо защищенные позиции противника и склад вооружения. В связи с этим было принято решение запросить помощь артиллерии и ВКС.

На кадрах объективного контроля показано, как артиллерийские удары поражают позиции ВС Украины, расположенные в городских постройках. Судя по детонации, один из таких ударов пришелся по складу боеприпасов.

Ранее Минобороны РФ показало кадры ликвидации подразделения Вооруженных сил Украины, перепутавшего опорный пункт в селе Желанное в ДНР. На обнародованном военным ведомством видео показано, как дрон сбрасывает боеприпас на дом.