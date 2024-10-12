Военный эксперт Марочко: ВСУ пытаются закрепиться за Мясожаровкой

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули село Мясожаровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Эту ситуацию проанализировал в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, украинцы сейчас пробуют закрепиться на второй линии обороны за населенным пунктом. Однако они сталкиваются с мощным сопротивлением со стороны российской армии.
«Наши ВС противодействуют противнику, не дают ему нормально закрепиться на втором рубеже и на регулярной основе наносят огневые поражения по украинским позициям», —указал Марочко.
Он добавил, что украинское командование сконцентрировано на позициях, которые расположены на высотах на западе Мясожаровки. Все эти позиции простреливаются российскими военными.
Ранее сообщалось, что достигнув административной границы ЛНР возле Мясожаровки, российские бойцы получили возможность осуществлять «более прицельный огонь» по украинским данным в зоне Лозовой.