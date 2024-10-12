Вертолет Ми-28нм уничтожил скопление живой силы ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 12 октября сообщили в Министерстве обороны России.