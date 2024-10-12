Вертолет Ми-28нм уничтожил скопление живой силы ВСУ в курском приграничье

В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. В результате выполнения задачи личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены военным вертолетом.
Сообщается, что российский экипаж вернулся на площадку вылета после применения авиационных средств поражений, выполнив противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки.
Ранее, 11 октября, экипажи вертолета Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.