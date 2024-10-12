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Расчет БПЛА уничтожил гаубицу М777 ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальневосточного соединения ВДВ группировки войск «Днепр» с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожил американскую гаубицу калибра 155 мм М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом 12 октября сообщили в Минобороны.
Источник: AP 2023

«На счету нашего расчета уже идет очередная американская гаубица М777. Спокойно применяем “Ланцет” по противникам, без особых затруднений», — заявил командир расчета с позывным Рысь.

Наведение и сопровождение российского беспилотника осуществлялось операторами в ручном режиме, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели.

Гаубицу М777 ВСУ удалось обнаружить благодаря беспилотным летательным аппаратам Zala разведки. Они дежурят в небе круглые сутки и способны передать точные координаты артиллеристам.

Благодаря профессиональной совместной работе артиллеристов и разведки удалось уничтожить гаубицу противника, которая на счету десантников группировки «Днепр» стала 13-й уничтоженной гаубицей в тыловом районе противника более 30 км от линии соприкосновения.

Ранее, 11 октября, военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения группировки войск «Центр» в ходе штурма одной из лесополос на подступах к населенному пункту Гродовка в Донецкой Народной Республике смогли уничтожить минометную батарею ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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