Расчет БПЛА уничтожил гаубицу М777 ВСУ на правом берегу Днепра

«На счету нашего расчета уже идет очередная американская гаубица М777. Спокойно применяем “Ланцет” по противникам, без особых затруднений», — заявил командир расчета с позывным Рысь.
Наведение и сопровождение российского беспилотника осуществлялось операторами в ручном режиме, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели.
Гаубицу М777 ВСУ удалось обнаружить благодаря беспилотным летательным аппаратам Zala разведки. Они дежурят в небе круглые сутки и способны передать точные координаты артиллеристам.
Благодаря профессиональной совместной работе артиллеристов и разведки удалось уничтожить гаубицу противника, которая на счету десантников группировки «Днепр» стала 13-й уничтоженной гаубицей в тыловом районе противника более 30 км от линии соприкосновения.
Ранее, 11 октября, военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения группировки войск «Центр» в ходе штурма одной из лесополос на подступах к населенному пункту Гродовка в Донецкой Народной Республике смогли уничтожить минометную батарею ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».