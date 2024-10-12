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«Ночной охотник» уничтожил бронетехнику ВСУ под Курском

Были применены авиаракеты.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные ликвидировали личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает минобороны РФ.

Удар нанёс экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник»). Были применены авиаракеты.

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ нанёс удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной техники подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — говорится в сообщении ведомства.

В МО подчеркнули, что затем экипаж осуществил противоракетный манёвр. Кроме того, были выпущены тепловые ловушки. После этого российские военные вернулись на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») нанесли удар по укрепрайону Вооружённых сил Украины.