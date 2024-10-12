Российский десант уничтожил «Ланцетом» 13-ю гаубицу ВСУ M777

Десантники артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» провели успешную операцию на правобережье Херсонской области. Подробности сообщили в Минобороны РФ.
Так, военные использовали барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате была ликвидирована американская 13-я гаубица Вооруженных сил Украины M777 калибра 155 миллиметров. Работа проводится уже несколько месяцев.
«Орудия были выявлены и уничтожены в тыловом районе противника на расстоянии более 30 километров от линии боевого соприкосновения», — указано в сообщении.
Кроме того, в ведомстве добавили, что наведение и сопровождение российского беспилотника осуществляется в ручном режиме. Так операторы не отклоняются от цели.
Ранее российские военные с помощью беспилотника «Ланцет» ликвидировали в одном из приграничных районов Курской области боевую бронированную машину ВСУ с зенитной установкой. Соответствующие кадры появились в Сети.