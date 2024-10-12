Снайперы ВС РФ сорвали ротацию сил ВСУ на кураховском направлении

Снайперы Южного военного округа оказывают значительную поддержку наступающим мотострелковым группам, способствуя их успешному продвижению. Крупнокалиберные снайперские винтовки — это специализированные снайперские винтовки с калибром от 9 мм до 20 мм. Они, как правило, значительно превосходят стандартные снайперские винтовки по таким характеристикам, как дальность стрельбы, энергия пули, а также размеры, масса и отдача.