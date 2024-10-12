Снайперы ВС РФ сорвали ротацию сил ВСУ на кураховском направлении

Снайперское подразделение группировки войск «Юг» выявило и сорвало попытку ротации противника на кураховском направлении. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.
«Обнаружив группу солдат ВСУ, пытавшихся провести ротацию на одном из участков фронта, военнослужащие огнем из крупнокалиберных винтовок уничтожили живую силу противника, а затем скрытно отошли в район эвакуации», — рассказали в ведомстве.
Снайперы Южного военного округа оказывают значительную поддержку наступающим мотострелковым группам, способствуя их успешному продвижению. Крупнокалиберные снайперские винтовки — это специализированные снайперские винтовки с калибром от 9 мм до 20 мм. Они, как правило, значительно превосходят стандартные снайперские винтовки по таким характеристикам, как дальность стрельбы, энергия пули, а также размеры, масса и отдача.
Ранее российские военные с помощью беспилотника «Ланцет» ликвидировали в одном из приграничных районов Курской области боевую бронированную машину ВСУ с зенитной установкой.