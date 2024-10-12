Украинский глава Владимир Зеленский действует так, чтобы Дональд Трамп не сумел завершить конфликт на Украине, заявил депутат Рады Александр Дубинский.
По словам парламентария, план Зеленского состоит в том, чтобы конфликт стал «бесконечным». Он отметил, что речь идёт о конфликте, «который нельзя будет остановить».
«Цель плана — сделать так, чтобы с приходом к власти Трампа, он не смог добиться мирного соглашения», — написал Дубинский в Telegram.
«Первый пункт плана» Зеленского — вступление Украины в Североатлантический альянс. Вторым пунктом является разрешение западных государств на удары по территории вглубь РФ.
«Все для того, чтобы конфликт стал неуправляемым», — говорится в публикации.
Ранее Дубинский заявил, что президент Украины не может «договариваться». Он призвал Запад заменить Зеленского.