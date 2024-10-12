В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены дома

«Из-за атаки беспилотников киевского режима минувшей ночью в двух районах Краснодарского края пострадали дома и имущество жителей. К счастью, среди людей пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.
Кондратьев добавил, что в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА были повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь оперативно ликвидировали.
Губернатор региона отметил, что инфраструктурные объекты работают штатно. Поврежденное имущество в обоих случаях помогут восстановить главы муниципалитетов.