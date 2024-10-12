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В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены дома

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Дома повреждены минувшей ночью в двух районах Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА Новости

«Из-за атаки беспилотников киевского режима минувшей ночью в двух районах Краснодарского края пострадали дома и имущество жителей. К счастью, среди людей пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

Кондратьев добавил, что в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА были повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь оперативно ликвидировали.

Губернатор региона отметил, что инфраструктурные объекты работают штатно. Поврежденное имущество в обоих случаях помогут восстановить главы муниципалитетов.