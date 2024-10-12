В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены дома

Кондратьев добавил, что в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА были повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь оперативно ликвидировали.