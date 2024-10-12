Над тремя регионами и Азовским морем сбиты 47 беспилотников

Над Краснодарским краем уничтожено 17 БПЛА, над Курской областью — 12, над Белгородской — 2. Над акваторией Азовского моря сбито 16 беспилотников.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что атаке подверглись два города — Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск. Повреждены несколько домов и автомобиль, никто не пострадал.
В Белгородской области при обстреле 12 октября пострадали три человека, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, при атаках Вооруженных сил Украины накануне один человек погиб, 11 пострадали.