Над Азовским морем сбили 16 беспилотников

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолетного типа. 17 дронов перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 — над акваторией Азовского моря, 12 — над Курской областью, два над Белгородской», — сказано в сообщении военного ведомства.