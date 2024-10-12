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Над Азовским морем сбили 16 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников. В течение ночи над территорией России сбили 47 беспилотников, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Дроны уничтожили над Азовским морем, враг также попытался нанести удары по Краснодарскому краю, приграничью.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолетного типа. 17 дронов перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 — над акваторией Азовского моря, 12 — над Курской областью, два над Белгородской», — сказано в сообщении военного ведомства.

Накануне в Ростовской области системы радиоэлектронной борьбы отразили атаку с воздуха. В области нейтрализовали четыре БПЛА неизвестного типа, сообщал губернатор Василий Голубев.

А в районе водохранилища в Краснодаре были обнаружены обломки летательного аппарата.