В Курской области зафиксировали убийства мирных жителей с особой жестокостью

«Можно привести и отдельные преступные эпизоды, по фактам совершения которых возбуждались уголовные дела: в начале августа 2024 года украинские военнослужащие из состава 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 61-й отдельной механизированной бригад, а также иных военизированных групп и участников наемнических формирований на территории Суджанского района Курской области совершили убийства с особой жестокостью не менее трех гражданских лиц», — рассказали в военно-следственных органах.
Там отметили, что также военнослужащие из состава 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 61-й отдельной механизированной бригад, а также иных украинских военизированных групп на территории Большесолдатского района Курской области с использованием ракетно-артиллерийского вооружения совершили обстрел пункта эвакуации мирного населения. В результате атаки получили повреждения объекты жилой застройки, гражданский автотранспорт, объекты социальной инфраструктуры.
«В конце августа украинские военнослужащие из состава 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад, а также иных украинских военизированных групп в селе Черкасское-Поречное обстреляли и подожгли три жилых дома, а также с особой жестокостью убили двух жителей населенного пункта. В конце сентября члены перечисленных украинских подразделений в результате атаки с применением БПЛА совершили поджоги жилых домов в селе Волоконск с находящимися внутри мирными жителями. Не менее восьми домов получили значительные повреждения, не менее двух домов полностью разрушены», — добавили в следственных органах.