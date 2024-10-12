В Курской области зафиксировали убийства мирных жителей с особой жестокостью

«В конце августа украинские военнослужащие из состава 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад, а также иных украинских военизированных групп в селе Черкасское-Поречное обстреляли и подожгли три жилых дома, а также с особой жестокостью убили двух жителей населенного пункта. В конце сентября члены перечисленных украинских подразделений в результате атаки с применением БПЛА совершили поджоги жилых домов в селе Волоконск с находящимися внутри мирными жителями. Не менее восьми домов получили значительные повреждения, не менее двух домов полностью разрушены», — добавили в следственных органах.