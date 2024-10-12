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17 беспилотников сбито над Кубанью в ночь на 12 октября

Территорию Кубани пытались атаковать 17 украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 12 октября в небе над Краснодарским краем сбили 17 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, над Азовским морем уничтожили 16 БПЛА, над территорией Курской области — 12 украинских беспилотников, два — над Белгородской областью. Всего же за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ.

Ранее гглава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в двух районах края пострадали жилые дома и имущество жителей.

«К счастью, среди людей пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.