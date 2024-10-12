17 беспилотников сбито над Кубанью в ночь на 12 октября

Кроме того, над Азовским морем уничтожили 16 БПЛА, над территорией Курской области — 12 украинских беспилотников, два — над Белгородской областью. Всего же за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ.