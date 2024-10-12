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Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР

ЛУГАНСК, 12 окт — РИА Новости. Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, в результате атаки возник пожар, пострадавших нет, сообщили журналистам в правительстве региона.

Источник: © РИА Новости

«Десять вражеских беспилотников атаковали этой ночью нефтебазу в Ровеньках. Восемь из них благодаря оперативным действиям ПВО удалось сбить, и только два достигли цели. В результате удара произошло возгорание одного топливного резервуара. Около 7.00 утра (совпадает с мск) пожар удалось ликвидировать», — сообщили в правительстве.

Уточняется, что во время ликвидации пожара ВСУ ещё несколько раз пытались нанести удар по нефтебазе.

«В результате происшествия жертв и пострадавших нет», — уточнили в правительстве.