Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР

«Десять вражеских беспилотников атаковали этой ночью нефтебазу в Ровеньках. Восемь из них благодаря оперативным действиям ПВО удалось сбить, и только два достигли цели. В результате удара произошло возгорание одного топливного резервуара. Около 7.00 утра (совпадает с мск) пожар удалось ликвидировать», — сообщили в правительстве.