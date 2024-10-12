С бойцом СВО простились в Усть-Кутском районе

В Усть-Кутском районе проводили в последний путь бойца спецоперации. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации Усть-Кута, Анатолий Злобин погиб в возрасте 34 лет.
— Анатолий героически погиб во время выполнения боевых задач 2 сентября 2024 года, — поделились в администрации.
Героя проводили в последний путь и предали земле 12 октября. Родные и близкие навсегда запомнят его как мужественного, отзывчивого и порядочного человека.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бойцу СВО из Иркутска передали мотоцикл и машину. Также к отправке на передовую готовят большую партию специальной техники.