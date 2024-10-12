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В Минусинске простятся с погибшем в ходе СВО бойцом Поповым

Был он мобилизованным или добровольцем, не сообщается.

Источник: Reuters

В Минусинске похоронят бойца СВО Юрия Попова. Об этом сообщили в администрации города.

Мужчине был 41 год. В свое время он участвовал в боевых действиях в Чечне. Был разведчиком.

Как он попал в зону СВО — по мобилизации или добровольно, не сообщается.

«Наш герой, настоящий защитник Родины, смелый, честный, верный своему долгу до самого конца рядовой гвардии Попов погиб в ходе специальной военной операции. За отвагу и самоотверженность, проявленные в боях, он награжден орденом Мужества посмертно… Администрация города приносит искренние соболезнования родным и близким бойца, всем, кто знал и любил Юрия Валерьевича. Семья и друзья вспоминают о нем, как о спокойном, добром, отзывчивом человеке, готовым прийти на помощь в любую минуту. Эта тяжелая утрата для всего Минусинска», — написали в мэрии.

Прощание с погибшем состоится 14 октября.