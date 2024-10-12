В Минусинске простятся с погибшем в ходе СВО бойцом Поповым

«Наш герой, настоящий защитник Родины, смелый, честный, верный своему долгу до самого конца рядовой гвардии Попов погиб в ходе специальной военной операции. За отвагу и самоотверженность, проявленные в боях, он награжден орденом Мужества посмертно… Администрация города приносит искренние соболезнования родным и близким бойца, всем, кто знал и любил Юрия Валерьевича. Семья и друзья вспоминают о нем, как о спокойном, добром, отзывчивом человеке, готовым прийти на помощь в любую минуту. Эта тяжелая утрата для всего Минусинска», — написали в мэрии.