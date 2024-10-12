Владимир Путин присвоил жителю Уфы звание Героя России посмертно

В мае 2023 года он подписал контракт и отправился в зону военной спецоперации. Старший лейтенант Суфияров командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан», сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
По словам руководителя республики, он был «храбрым воином с несгибаемой волей и твердым характером».
— Таким он остался в памяти сослуживцев. Умело руководил взводом, нередко выполнять боевые задачи приходилось под огнем противника, — отметил Радий Хабиров.
12 апреля этого года, выполняя боевую задачу, его группа на протяжении нескольких часов удерживала позиции. Ильдар Суфияров остался один и подорвал себя и трех бойцов ВСУ гранатой, не став сдаваться им в плен.
Глава Башкирии поблагодарил всех, кто не оставил этот подвиг без внимания. Он также пообещал позаботиться о родных Ильдара Суфиярова.