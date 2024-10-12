Уральцы простились с погибшим на СВО 52-летним гранатометчиком

В Каменске-Уральском Свердловской области простились с героически погибшим на СВО 52-летним гранатометчиком Анатолием Пошляковым. Об этом сообщает мэрия.
Церемония прошла 11 октября на Аллее славы. Мужчина окончил ранее школу № 35 и ПТУ № 64, трудился сварщиком-резчиком, был веселым общительным и веселым человеком. На СВО уехал, заключив контракт с Минобороны. Погиб 17 июля под Авдеевкой. Посмертно его наградили орденом Мужества.
Глава Красногорского района Дмитрий Башарин сказал на церемонии, что в Каменске-Уральском есть много героев, готовых отдать за Россию жизнь. Таким был и Анатолий. Похоронили его на Волковском кладбище.