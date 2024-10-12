Группировка «Север» уничтожила склад ВСУ в Харьковской области

«Подразделениями группировки войск “Север” на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великие Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области… ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сводке военного ведомства.