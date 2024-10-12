«Подразделениями группировки войск “Север” на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великие Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области… ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сводке военного ведомства.
Группировка «Север» уничтожила склад ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 110 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.