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Группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 490 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 142-й, 152-й мотопехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й бригады теробороны и 14-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новодмитровка, Селидово, Дружба и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак штурмовых групп 100-й механизированной бригады и 49-го штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих», — сказали там.

Также ВСУ потеряли восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 100-мм пушку «Рапира».