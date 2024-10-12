Группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 142-й, 152-й мотопехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й бригады теробороны и 14-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новодмитровка, Селидово, Дружба и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак штурмовых групп 100-й механизированной бригады и 49-го штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих», — сказали там.