Группировка «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ

По данным ведомства, в течение суток силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Казацкое Херсонской области, а также Каменское, Новоданиловка, Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области.