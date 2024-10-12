Группировка «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ

По данным ведомства, в течение суток силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Казацкое Херсонской области, а также Каменское, Новоданиловка, Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области.
«Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Богдана”, 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44, станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”. Уничтожен склад боеприпасов», — сказано в сводке министерства.