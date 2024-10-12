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Группировка «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки российских войск «Днепр» за сутки потеряли до 70 военнослужащих и самоходную артустановку «Богдана», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, в течение суток силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Казацкое Херсонской области, а также Каменское, Новоданиловка, Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области.

«Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Богдана”, 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44, станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”. Уничтожен склад боеприпасов», — сказано в сводке министерства.