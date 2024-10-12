Группировка «Юг» отразила две контратаки ВСУ

По данным ведомства, в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 33-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Катериновка, Зализнянское, Миньковка, Ступочки, Антоновка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
«Отражены две контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу “Мста-Б” и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены шесть складов боеприпасов», — говорится в сводке министерства.