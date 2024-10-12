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ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, снабжавшие ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса», — уточнили в ведомстве.

Также армия поразила скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Кроме того, средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 125 беспилотников самолетного типа.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.