Воронежцам сообщили, где сбили БПЛА 12 октября

— В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь оперативно ликвидировали. Все инциденты обошлись без пострадавших. Инфраструктурные объекты региона работают штатно. Поврежденное имущество в обоих случаях помогут восстановить главы муниципалитетов, — рассказал Вениамин Кондратьев.