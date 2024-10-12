Воронежцам сообщили, где сбили БПЛА 12 октября

Дежурные средства ПВО в ночь на субботу, 12 октября, перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации. Об этом сообщается в утренней сводке Министерства обороны РФ. Ликвидированы:
- над Краснодарским краем — 17 БПЛА;
- над акваторией Азовского моря — 16 БПЛА;
- над Курской областью — 12 БПЛА;
- над Белгородской областью — 2 БПЛА.
В Воронежской области опасность атаки БПЛА минувшей ночью была объявлена в 0:54. Информация появилась в telegram-канале губернатора Александра Гусева. Отбой был дан в 5:13. О сбитых в регионе беспилотниках не сообщается.
Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что из-за атаки беспилотников ночью в двух районах Краснодарского края пострадали дома и имущество жителей. Среди людей пострадавших нет.
— В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь оперативно ликвидировали. Все инциденты обошлись без пострадавших. Инфраструктурные объекты региона работают штатно. Поврежденное имущество в обоих случаях помогут восстановить главы муниципалитетов, — рассказал Вениамин Кондратьев.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, атаке беспилотника подверглось Село Устинка в Белгородском районе. Ранены три мирных жителя. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода.
— У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы. По информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь им оказывается. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте, — написал белгородский губернатор в своем tg-канале.
Алексей Смирнов последствия ночного налета БПЛА в Курской области пока не комментировал.