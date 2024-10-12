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СМИ рассказали об оружии, применяемом ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинские военные используют беспилотники, выбрасывающие раскаленный металл, сообщает газета The New York Times.

Источник: Reuters

«Украинцы придали новому оружию новую функцию, прикрепив к беспилотникам канистры с термитом и сделав его способным выбрасывать расплавленный металл, который горит при температуре 2427 градусов по Цельсию. Солдаты ВСУ дали им название “дроны-драконы”», — говорится в материале.

Журналисты утверждают, что применяемый в канистрах беспилотников термит, смесь алюминиевого порошка и оксида железа, после поджога практически невозможно потушить.

Украинские военные используют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по разоружению, которое утверждает, что оно может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде. Также ВСУ игнорируют позицию организации Human Rights Watch, которая указывала на «ужасающие» последствия применения зажигательно оружия с термитной смесью.