СМИ рассказали об оружии, применяемом ВСУ в зоне СВО

«Украинцы придали новому оружию новую функцию, прикрепив к беспилотникам канистры с термитом и сделав его способным выбрасывать расплавленный металл, который горит при температуре 2427 градусов по Цельсию. Солдаты ВСУ дали им название “дроны-драконы”», — говорится в материале.