«Украинцы придали новому оружию новую функцию, прикрепив к беспилотникам канистры с термитом и сделав его способным выбрасывать расплавленный металл, который горит при температуре 2427 градусов по Цельсию. Солдаты ВСУ дали им название “дроны-драконы”», — говорится в материале.
Журналисты утверждают, что применяемый в канистрах беспилотников термит, смесь алюминиевого порошка и оксида железа, после поджога практически невозможно потушить.
Украинские военные используют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по разоружению, которое утверждает, что оно может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде. Также ВСУ игнорируют позицию организации Human Rights Watch, которая указывала на «ужасающие» последствия применения зажигательно оружия с термитной смесью.