Путин присвоил звание Героя России посмертно Ильдару Суфиярову

Сообщается, что старший лейтенант Суфияров командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан». 12 апреля в зоне военных действий группа под командованием Суфиярова несколько часов удерживала позиции, но в ходе отражения атак офицер остался один. Он подорвал себя гранатой и трех украинских солдат, не желая сдаваться в плен.