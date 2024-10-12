Путин присвоил звание Героя России посмертно Ильдару Суфиярову

Сообщается, что старший лейтенант Суфияров командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан». 12 апреля в зоне военных действий группа под командованием Суфиярова несколько часов удерживала позиции, но в ходе отражения атак офицер остался один. Он подорвал себя гранатой и трех украинских солдат, не желая сдаваться в плен.
«Храбрый воин, с несгибаемой волей и твердым характером — таким он остался в памяти сослуживцев. Умело руководил взводом, нередко выполнять боевые задачи приходилось под огнем противника», — написал Хабиров.
Глава республики добавил, что власти региона окажут всю необходимую поддержку родным и близким Суфиярова. Он также поблагодарил Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова за поддержку ходатайства республики о присвоении Суфиярову звания Героя России посмертно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров и депутат Госдумы Алла Полякова открыли в Красногорске мемориальную доску в честь погибшего в зоне спецоперации Героя России Александра Водопьянова. Мемориальная доска установлена на здании гимназии, выпускником которой был Водопьянов.