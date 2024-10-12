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Путин присвоил звание Героя России посмертно Ильдару Суфиярову

Указом президента России Владимира Путина звание Героя России посмертно присвоено уфимцу Ильдару Суфиярову, подписавшему контракт на службу в зоне специальной военной операции в мае 2023 года и погибшего в апреле 2024 года. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что старший лейтенант Суфияров командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан». 12 апреля в зоне военных действий группа под командованием Суфиярова несколько часов удерживала позиции, но в ходе отражения атак офицер остался один. Он подорвал себя гранатой и трех украинских солдат, не желая сдаваться в плен.

«Храбрый воин, с несгибаемой волей и твердым характером — таким он остался в памяти сослуживцев. Умело руководил взводом, нередко выполнять боевые задачи приходилось под огнем противника», — написал Хабиров.

Глава республики добавил, что власти региона окажут всю необходимую поддержку родным и близким Суфиярова. Он также поблагодарил Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова за поддержку ходатайства республики о присвоении Суфиярову звания Героя России посмертно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров и депутат Госдумы Алла Полякова открыли в Красногорске мемориальную доску в честь погибшего в зоне спецоперации Героя России Александра Водопьянова. Мемориальная доска установлена на здании гимназии, выпускником которой был Водопьянов.

Путин Владимир