В Приморско-Ахтарске найден неразорвавшийся фрагмент беспилотника

Так, фрагмент оказался во дворе после ночной атаки БпЛА на территорию Краснодарского края. Сейчас на месте работают специалисты. На время обезвреживания обломка были эвакуированы жители двух МКД, находящихся рядом с местом падения. По данным Оперштаба, в инциденте никто не пострадал, также нет повреждений имущества и инфраструктуры.