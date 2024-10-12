В Приморско-Ахтарске найден неразорвавшийся фрагмент беспилотника

Об этом сообщили в кубанском Оперштабе.
Так, фрагмент оказался во дворе после ночной атаки БпЛА на территорию Краснодарского края. Сейчас на месте работают специалисты. На время обезвреживания обломка были эвакуированы жители двух МКД, находящихся рядом с местом падения. По данным Оперштаба, в инциденте никто не пострадал, также нет повреждений имущества и инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 12 октября Краснодарский край попытались атаковать 17 беспилотников. Всех их отразили силы ПВО, однако обломки повредили частные дома и имущество жителей Славянска-на-Кубани и Приморско-Ахтарска.