MWM узнал об уничтожении «очень ценного груза» при ударе по порту Одессы

На прошлой неделе российское Минобороны отчиталось об ударе «Искандером» по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу с боеприпасами для ВСУ, в результате чего судно было уничтожено. Military Watch Magazine (MWM), называющий себя независимым экспертным журналом, опубликовал подробности инцидента.

Так, по данным MWM, пораженным судном оказался контейнеровоз под флагом Панамы Shui Spirit, перевозивший вооружение из румынского порта Констанца. Маршрут Констанца — Одесса журнал называет одним из основных транзитных путей для поставки западного оружия Украине.

Нанесенный по судну ракетный удар, как пишет MWM, вызвал вторичную детонацию на местах разгрузки, в результате чего затонули два катера украинской пограничной службы и погибли как минимум семь военнослужащих. В результате атаки был уничтожен «очень ценный груз», пишет журнал, не уточняя подробности.