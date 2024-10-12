MWM узнал об уничтожении «очень ценного груза» при ударе по порту Одессы

На прошлой неделе российское Минобороны отчиталось об ударе «Искандером» по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу с боеприпасами для ВСУ, в результате чего судно было уничтожено. Military Watch Magazine (MWM), называющий себя независимым экспертным журналом, опубликовал подробности инцидента.
Так, по данным MWM, пораженным судном оказался контейнеровоз под флагом Панамы Shui Spirit, перевозивший вооружение из румынского порта Констанца. Маршрут Констанца — Одесса журнал называет одним из основных транзитных путей для поставки западного оружия Украине.
О том, что удар был нанесен в момент разгрузки находившихся на судне боеприпасов, ранее сообщало и Минобороны России. Также министерство опубликовало кадры момента удара, на котором виден момент «прилета» и сильный взрыв.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.