В США заявили о большой пользе Starlink для российских военных

Украинские солдаты рассказали, что российские военные используют высокоскоростной спутниковый интернет для улучшения координации во время проведения атак, совершения больше вылетов беспилотников и нанесения ударов по частям ВСУ прицельным артиллерийским огнем. В результате Российская армия за последнее время стала более маневренной. При этом власти США никак не могут повлиять на то, что терминалы попадают в руки армии РФ. Всему виной растущий «черный» рынок, заключается в статье.