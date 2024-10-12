Уточняется, что военнослужащие группировки войск «Север» с помощью беспилотного летательного устройства выявили замаскированные стоянки двух украинских танков. В результате прямых попаданий «Ланцетом» танки противника были уничтожены.
Ранее, 10 октября, ВС РФ выявили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Цезарь» ВСУ в Курской области и ликвидировали ее «Ланцетом». На кадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, как снаряд точно попадает по вражеской технике и наносит максимальный урон.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.