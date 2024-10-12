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Российские военные уничтожили «Ланцетом» два танка ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 12 октября сообщило Минобороны РФ, показав кадры удара.

Уточняется, что военнослужащие группировки войск «Север» с помощью беспилотного летательного устройства выявили замаскированные стоянки двух украинских танков. В результате прямых попаданий «Ланцетом» танки противника были уничтожены.

Ранее, 10 октября, ВС РФ выявили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Цезарь» ВСУ в Курской области и ликвидировали ее «Ланцетом». На кадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, как снаряд точно попадает по вражеской технике и наносит максимальный урон.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.