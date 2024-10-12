Российские военные уничтожили «Ланцетом» два танка ВСУ в Сумской области

Ранее, 10 октября, ВС РФ выявили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Цезарь» ВСУ в Курской области и ликвидировали ее «Ланцетом». На кадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, как снаряд точно попадает по вражеской технике и наносит максимальный урон.