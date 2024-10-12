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Истребители Су-35С ВКС России провели патрулирование приграничья Курской области

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили задачи по дежурству в воздушном пространстве над приграничными районами Курской области. Об этом в субботу, 12 октября, сообщили в Минобороны РФ.

«Летчики многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении министерства.

Помимо этого, экипажи истребителей отработали прикрытие самолетов бомбардировочной, штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации во время нанесения ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 10 октября, Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажа многофункционального сверхзвукового бомбардировщика Су-34 ВКС России, который уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.