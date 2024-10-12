Алаудинов рассказал о подвиге находившихся в окружении ВСУ российских бойцов

Ранее командир спецназа «Ахмат» высказал мнение, что специальная военная операция (СВО) завершится в 2024 году. Свой прогноз он дал на основе Священного Писания. По его словам, на завершение СВО повлияют выборы президента в США, события на Ближнем Востоке, а также состояние Украины. Алаудинов добавил, что в настоящее время Украина стоит на пороге внутренних тяжелых событий.