В Одессе прогремел взрыв

«В городе слышен взрыв», — написал Труханов в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 21.08 мск тревога звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Киевской. Черниговской, Сумской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.