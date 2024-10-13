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Алаудинов заявил о панике в ВСУ из-за действий ВС РФ в Курской области

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Продвижение Вооруженных сил РФ в Курской области вызвало панику и «серьезный ажиотаж» у украинских военных. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Наш правый фланг, мужики из 155-й бригады, сделали такой очень серьезный рывок, достойно, как говорится, прошли, закрепились, потом к ним на помощь туда устремились бойцы “Чечня-Ахмат”. Сегодня у них по всему направлению, по всей линии, были очень тяжелые бои. И другие подразделения там тоже есть, 810-я бригада находится чуть выше по линии. В общей сложности, если взять все эти подразделения, действительно, сделали очень серьезную работу, создали очень серьезный ажиотаж у противника. Противник у нас реально в очень большой панике, потому что он получил очень серьезный удар», — сказал он.

Алаудинов уточнил, что украинские войска не ожидали удара такой силы. «Результат очень серьезный. Много техники сожгли врагу, много уничтожили противника. Ну и дальше двигаются, закрепляются, зачищают все эти участки, потихоньку наводят порядок на нашей священной земле российской», — отметил он.