Алаудинов заявил о панике в ВСУ из-за действий ВС РФ в Курской области

«Наш правый фланг, мужики из 155-й бригады, сделали такой очень серьезный рывок, достойно, как говорится, прошли, закрепились, потом к ним на помощь туда устремились бойцы “Чечня-Ахмат”. Сегодня у них по всему направлению, по всей линии, были очень тяжелые бои. И другие подразделения там тоже есть, 810-я бригада находится чуть выше по линии. В общей сложности, если взять все эти подразделения, действительно, сделали очень серьезную работу, создали очень серьезный ажиотаж у противника. Противник у нас реально в очень большой панике, потому что он получил очень серьезный удар», — сказал он.