Bild: Берлин проигнорировал просьбы Зеленского о передаче ракет Taurus

Источник Bild также добавил, что президент США Джо Байден перенес встречу по Украине в Рамштайне, сославшись на ураган «Милтон», но это лишь предлог. На самом деле американский лидер старается избежать комментариев по ситуации на Украине перед президентскими выборами в США.