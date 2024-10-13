Алаудинов рассказал о панике в ВСУ из-за действий ВС РФ в Курской области

«Сегодня у них по всему направлению, по всей линии, были очень тяжёлые бои. И другие подразделения там тоже есть, 810-я бригада находится чуть выше по линии. В общей сложности, если взять все эти подразделения, действительно, сделали очень серьёзную работу, создали очень серьёзный ажиотаж у противника», — сказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ в своём видеообращении в Telegram.