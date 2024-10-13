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СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области

Украинские военные проверяют телефоны мирных жителей.
Источник: Аргументы и факты

Служба безопасности Украины совместно с украинскими вооружёнными силами начала принудительную эвакуацию жителей из районов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий в Харьковской области. Об этом РИА Новости стало известно от анонимного источника, проживающего на территории, контролируемой украинской армией.

«Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны», — рассказал источник агентства.

По его словам, такая мера связана с приближением линии боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы вытеснили противника из села Старица в Харьковской области. Украинские СМИ сообщали о тяжелом положении подразделений армии Украины и об активных штурмовых действиях ВС РФ на этом участке.