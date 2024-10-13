СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области

Служба безопасности Украины совместно с украинскими вооружёнными силами начала принудительную эвакуацию жителей из районов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий в Харьковской области. Об этом РИА Новости стало известно от анонимного источника, проживающего на территории, контролируемой украинской армией.
«Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны», — рассказал источник агентства.
По его словам, такая мера связана с приближением линии боевых действий.
Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы вытеснили противника из села Старица в Харьковской области. Украинские СМИ сообщали о тяжелом положении подразделений армии Украины и об активных штурмовых действиях ВС РФ на этом участке.