СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области

Служба безопасности Украины совместно с украинскими вооружёнными силами начала принудительную эвакуацию жителей из районов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий в Харьковской области. Об этом РИА Новости стало известно от анонимного источника, проживающего на территории, контролируемой украинской армией.