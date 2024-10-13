«Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наемниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего. Эти сидят в отдельном окопе, эти — в отдельном, у этих (наемников — Прим. ред.) все есть, у этих (ВСУ) ничего нет», — рассказал инструктор.
По его словам, помимо низкого уровня обеспечения, солдаты ВСУ гораздо хуже подготовлены.
«Его (солдата ВСУ — Прим. ред.) мобилизовали “вчера”, а он сидит уже “на передке”, воюет против меня. А когда меня мобилизовали, я прошел курс обучения в два месяца, и потом прибыл сюда, соответственно, на третью линию обороны. Там подготовился и пошел… вперед», — пояснил военнослужащий.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что численность сформированного Западом «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.
Министерство обороны России сообщало, что за время СВО на Украину прибыло более десяти тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать несколько тысяч из них.