Боец рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наемниками

«Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наемниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего. Эти сидят в отдельном окопе, эти — в отдельном, у этих (наемников — Прим. ред.) все есть, у этих (ВСУ) ничего нет», — рассказал инструктор.