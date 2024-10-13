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РФ обвинила главу СБУ Малюка в организации теракта на Крымском мосту

Кроме того, Малюк находится в розыске в рамках других дел о терроризме.

Источник: Аргументы и факты

Обвинение в организации террористического акта на Крымском мосту, который был совершён летом 2023 года, заочно предъявлено года руководителю Службы безопасности Украины Василию Малюку, информирует ТАСС.

Малюк заочно арестован в рамках данного дела. Кроме того, он находится в розыске в рамках других дел о терроризме.

«У следствия имеется достаточно оснований для вывода об обоснованности причастности Малюка Василия Васильевича к организации террористического акта на Крымском мосту летом 2023 года», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Он подчеркнул, что причастность главы СБУ к данному теракту на Крымском мосту в подтверждается результатами оперативно-розыскных мероприятий. Малюку грозит пожизненный срок.

Кроме того, правоохранители считают, что Малюк является организатором террористического акта на Крымском мосту, который произошёл в октябре 2022 года.

Панее глава СБУ Василий Малюк заявил, чтолично разрабатывал и продумывал план теракта на Крымском мосту.