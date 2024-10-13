Помощи волонтёра из Сибири ждут сотни бойцов

«Только отчаянный мог туда поехать!» Эти слова жительнице Красноярска Анне Сузи доводилось слышать не раз. Недавно женщина вернулась из командировки. Вместе с волонтёрами проекта Общественной палаты Красноярского края «ИZ Сибири — сынам России» она побывала в Белгороде, на территории ДНР и ЛНР, в Запорожье. Там, за ленточкой, её помощи ждут сотни бойцов. Даже позывной дали — «Ангел». А по-другому её и не назовёшь, ведь помощь, которую она оказывает солдатам, неоценима.
Руки есть, а денег нет
Решение помогать пришло к сибирячке в 2019 году, когда ей поставили кардиостимулятор. Анна признаётся, что именно тогда и произошла переоценка ценностей.
«Просто в один момент понимаешь, что нет ничего ценнее жизни, и неважно, речь о тебе или о твоём соотечественнике. Никакие материальные блага её не заменят. А здесь тысячи ребят сражаются за нашу с вами жизнь. У мобилизованных и вовсе не было выбора. На тот момент никто из моих знакомых не проходил службу. Теперь же они все стали для меня родными. Не смогу спокойно просыпаться утром, зная, через что им приходится проходить каждый день», — рассказывает Анна.
Её помощь бойцам началась с банальной посылки с носками. Говорит, в первый раз купила порядка 150 пар. Но ведь это капля в море. А потом дело пошло. Сначала вместе с такими же активистами собирала гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, потом — автомобили, обмундирование, генераторы, дроны и многое другое. Сегодня даже своё производство спальников и противодронных одеял налажено. Одна беда: руки есть — финансирования нет.
«Мы и цех нашли, и машины швейные есть, но закупать постоянно ткань за свой счёт просто физически невозможно. А ведь эти одеяла спасают сотни жизней, ребята их очень ждут. Это защита от тепловизора, ими можно и самим укрыться, и технику накрыть. Их “птичка” сверху никак не увидит. Мы за месяц можем до 70 штук сшить, да не из чего. Если закупать в специализированных магазинах, цена до 15 тыс. доходит, а у нас себестоимость 3,5 тыс. рублей. Вот и считайте», — делится волонтёр.
Сила в единстве
В январе этого года Анна вместе с тремя соратницами (муж одной из них сейчас находится в зоне спецоперации) решила открыть свою группу помощи сбора «Высота 505». Кстати, название группа получила в честь красноярского флагштока. Но и этого мало.
«У нас нет финансирования, всё своими силами. Вместе с соратниками “МаскСети”, “Тёплая помощь бойцам” и “ZAмаскируем” выручаем друг друга. Вот недавно у нас попросили место на складе под хранение пяти тонн макарон для бойцов. Бывает, и мы обращаемся к коллегам-волонтёрам. Вообще, у нас очень отзывчивые люди, происходящая в мире ситуация всех сплотила, но поддержка нужна на регулярной основе. Например, недавно за ленточку вернулся один из бойцов, которому мы собирали средства на замену бронежилета, его стоимость доходит до 140 тыс. рублей», — объясняет активистка.
Она достаёт огромный бронежилет. Видно, что он не раз бывал в боях. Оказалось, что это тот самый, взамен которого купили новый. Рядом лежит пробитая каска. В ней виднеется осколок. Этот трофей привезён из недавней командировки. В полной мере осознать важность той работы, которую делают добровольцы, можно, только когда держишь в руках вещь, спасшую чью-то жизнь.
Сегодня волонтёры работают на самых разных направлениях. Плетут маскировочные сети, чинят автомобили и даже занимаются сборкой дронов. Причём делают это на личные средства. Уже удалось отправить за ленточку порядка 500 единиц.
«Помогают все — и мужчины, и дети, и бабушки. Некоторые целыми “Газелями” привозят. Одна женщина из Сосновоборска потеряла сына, так теперь каждый месяц отправляет посылку его однополчанам, у которых он был старшиной. Они уже стали родными, ждут её приветов с каким-то особым трепетом», — делится Анна.
На связи 24/7
Почти за два годы работы проект «ИZ Сибири — сынам России», объединивший всех неравнодушных, отправил 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи. И если раньше это были выезды раз в два месяца, то сегодня такая помощь отправляется бойцам раз в месяц.
«Когда только начинали этим заниматься, ребята ездили в командировки на легковых автомобилях с прицепом. Сейчас же помощь доставляется фурами, за один раз по две-три машины отправляем. В каждую по три автомобиля входит, плюс гуманитарная помощь», — рассказывает девушка.
Помощь идёт со всего края — Таймыр, Эвенкия, Лесосибирск, Курагинский район, Канск, Ачинск. И если ещё два года назад пунктов сбора было около восьмидесяти, то сегодня им уже нет счёта.
Во время нашего интервью, услышав наименования районов-помощников, один из активистов не смог пройти мимо.
«Я родом из Большемуртинского района, поначалу очень хорошо помогали. А сейчас полная тишина. Только редакция местной газеты “Новое время” ещё пытается как-то содействовать, и всё. Может, через вас удастся обратиться к землякам, ведь одержать победу мы можем лишь совместными усилиями», — убеждён Виктор Мурашев.
Но вернёмся к будням волонтёров. Самое сложное в их работе — суметь совместить свою основную деятельность и благотворительность. Не каждый работодатель готов с пониманием относиться к тому, что сотрудник постоянно в разъездах. А по-другому в этом деле нельзя.
«Я в доступе 24/7. Живу уже по их времени: минус четыре часа. Ведь нужно каждому ответить, пока у ребят есть связь. А помимо этого есть и своя жизнь, у меня двое детей: Илья (8 лет) и Лиза (6 лет), у них секции, занятия. В данный момент нахожусь в длительном отпуске, а так ещё совмещала волонтёрство с работой на мебельном производстве. Тяжело, но не жалуюсь. Сама выбрала этот путь. Когда приходит обратная связь от бойцов или их родных, понимаешь, для чего это всё», — говорит Анна.