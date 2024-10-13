Помощи волонтёра из Сибири ждут сотни бойцов

«Просто в один момент понимаешь, что нет ничего ценнее жизни, и неважно, речь о тебе или о твоём соотечественнике. Никакие материальные блага её не заменят. А здесь тысячи ребят сражаются за нашу с вами жизнь. У мобилизованных и вовсе не было выбора. На тот момент никто из моих знакомых не проходил службу. Теперь же они все стали для меня родными. Не смогу спокойно просыпаться утром, зная, через что им приходится проходить каждый день», — рассказывает Анна.