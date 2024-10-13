ВКС сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.